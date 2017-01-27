Цього року в селищі Рудне побудують каналізацію

Сьогодні, 27 січня, виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про надання ЛМКП «Львівводоканал» функцій замовника на виконання робіт на об’єкті «Будівництво напірно-самотічних каналізаційних колекторів у смт. Рудно».

Відповідно до проекту, цьогоріч у смт. Рудно побудують дві нитки напірних колекторів з точкою під’єднання до існуючого самоплинного колектора ЛМКП «Львівводоканал» у промисловій зоні Рясне. Каналізаційні колектори запроектовані з розрахунку стовідсоткового відведення стічних вод в кількості 1500 м3/добу з врахуванням збільшення до 5000 м3/добу.

Нагадаємо, проблема відсутності каналізаційних мереж та споруд у смт. Рудно є не менш гострою, аніж проблема з відсутністю централізованого водопостачання. Отож, місто взяло на себе зобов’язання вирішити ці проблеми та профінансувати будівництво мереж.

Фінансування робіт відбуватимуться відповідно до ухвали ЛМР № 793 від 14.07.2016 р. «Про затвердження Комплексної програми підтримки соціальної сфери та інфраструктури територіальних громад м. Винники, смт. Рудне та смт. Брюховичі на 2016-2020 роки».