Чому українські судді на футбольних задвірках

Українські футбольні судді, як і футболісти, на міжнародних турнірах є рідкісними гостями.

Українські арбітри потрапили у список кандидатів із 133 офіційних осіб матчу, обраних Міжнародною федерацією футболу до участі у фінальній частині Кубка світу 2019 року серед національних жіночих збірних команд, який відбудеться на полях Франції.

ФІФА визначила шорт-лист із 45 арбітрів та 88 асистентів арбітра, долучивши до нього найкращих рефері з більше ніж 750 представників жіночої футбольної Феміди. Серед залучених: українки Катерина Монзуль, Олександра Ардашева та Марина Стрілецька.

Щоб потрапити до лімітованої когорти арбітрів, які працюватимуть на змаганнях серед топ-збірних світу, залученим до списку рефері належить взяти участь у спеціальних заходах ФІФА з підготовки до найбільшого міжнародного футбольного форуму у жіночому футболі. Зокрема, з 2017-го до 2019 року на офіційних осіб матчу чекають три навчальні семінари ФІФА у Португалії, а також призначення на матчі Кубку Альгарве, КС-2018 серед 17-річних дівочих команд в Уругваї та КС-2018 серед 20-річних жіночих команд у Франції.

Порівняно з чоловічим футболом, це – велике досягнення. Зазвичай, наших арбітрів не залучають до обслуговування ігор крупних турнірів.

Чому представникам української футбольної Феміди не довіряють у світі, «Львівській газеті» пояснив авторитетний у минулому арбітр, який ще не так давно працював директором відділу міжнародних змагань донецького «Шахтаря», Любош Міхел.

– Потрібно реально дивитися на речі, – пояснює наш експерт. – Ви пригадайте де були українські судді ще 3-4 роки тому. Які місця в рейтингу УЄФА вони тоді займали. Місце в суддівському корпусі потрібно завойовувати. Наразі Україна поволі просувається у цьому.

– Рівень наших арбітрів наразі не настільки високий для того, щоб вони обслуговували ігри великих турнірів? Чому в них такі низькі рейтинги?

– В Україні є 2-3 арбітри, рівень яких дозволяє працювати на крупних турнірах. Річ в іншому: чемпіонат Європи, як і чемпіонат світу, відбувається раз у чотири роки. Туди запрошують арбітрів, які постійно працюють у топ-групі УЄФА. В цю групу входить 12 найкращих суддів Європи. Ті люди там перебувають не випадково, а цілком закономірно. Адже вони в топ-групі працюють останні 3-4 роки.

Не знаю, чи ви в курсі, що УЄФА розділила арбітрів за їхнім рейтингом на чотири групи. Призначення на Євро не проходить за сліпим жеребом. За цим стоїть якісна робота впродовж кількох років. На чемпіонат Європи потрапляють арбітри тільки з топ-групи. А там українців немає, вони є тільки в другій групі. А стосовно якості роботи ваших арбітрів, то варто згадати, де вони були років 4-5 тому, які ігри їм тоді довіряли обслуговувати. Тоді ви зрозумієте, що теперішні призначення є максимумом українських суддів.

– Створюється враження, якщо арбітр із топ-групи припуститься навіть двох-трьох помилок, це не є приводом для пониження його рейтингу?

– Хто потрапляє в топ-групу, той користується довірою УЄФА. Але навіть мінімальні помилки можуть призвести до того, що арбітр деякий час не отримуватиме призначення на ігри. Робота судді пов’язана із великими психологічними навантаженнями. У кожної ж людини бувають періоди, коли в неї не йде робота. Усе це через поганий психологічний стан. В такому разі потрібно відпочити. Такого принципу дотримується УЄФА. Якщо арбітр, який упродовж 2-3 років працював на високому рівні, припускається помилок, йому дають можливість відпочити, відновити емоційні сили. Кожні півроку УЄФА робить ревізію, унаслідок якої хтось вибуває із топ-групи, а хтось в неї потрапляє. Таку ревізію проводять у червні та грудні. Заміни не масові, зазвичай, ротація відбувається 1-2 людей.

– В Україні чи не кожен тур супроводжують суддівські скандали. Арбітрів звинувачують в упередженості, свідомих помилках. Причому часто це роблять президенти клубів. Такі скандали впливають на рейтинг наших суддів?

– Ні, не впливають. На рейтинг суддів впливають тільки професійні оцінки представників УЄФА. П’єрлуїджі Колліна зараз очолює Комітет арбітрів ФІФА. Його оцінка може понизити чи підвищити рейтинг судді. А коментарі президентів клубів можуть створити ажіотаж, негативне ставлення до суддів з боку громадськості.