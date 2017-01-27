Через пункт пропуску «Грушів – Будомеж» поляк намагався перевезти велику суму валюти

Учора, 26 січня в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Грушів – Будомеж» під час митного контролю легкового транспортного засобу працівники Львівської митниці виявили факт незаконного переміщення великої кількості валюти.

Водій, громадянин Республіки Польщі, 1971 року народження, для перетину кордону обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Під час огляду автомобіля у митників виникли підозри про переміщення прихованих від митного контролю товарів. Автомобіль скерували у місце поглибленого огляду. Там, в салоні автомобіля, в сумці серед особистих митники виявили приховану валюту. Оскільки у водія не було дозвільних документів – 30 тис євро вилучено.

На цей час проводиться документування правопорушення, інформує прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.