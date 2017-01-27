7 собак, що чекають на господаря в ЛКП «Лев»

Продовжуємо знайомити зі собаками, що шукають дім. Вони соціалізовані, чемні, люблять людей і заслуговують на найтепліші домівки.

Лорі, молодий енергійний, ніжний собака. Любить людей, дуже комунікабельний. Піддається навчанню. Чудовий друг!



Чері, молода та дуже дружня чорнява красуня. Піддається навчанню та зовсім невибаглива собачка. Слухняна, добра, підійде на прилаштування в родину з дітьми та на проживання у квартирі.

Рорі, молоденька енергійна красуня з цікавим окрасом. Вона невибаглива, слухняна і добра. Підійде на прилаштування в родину з дітьми, соціалізована, а ще – весела і грайлива.

Тоня, зворушлива і ніжна молода красуня. Трішки налякана, але при постійному контакті з люблячою родиною стане чудовим другом та охоронцем. Потребує прилаштування у найдобріші руки!

Джоні, молодий метис лайки. Чорний красень, надійний та відданий собака-друг. Активний, а ще – гавкучий суперохоронець.

Такер, молодий невеличкий песик. Соціалізований, енергійний, має зворушливий погляд. Гавкучий, проте чемний і навіть знає деякі команди.

Лео, молодий та енергійний, повністю соціалізований кудлатий красунчик. Дуже дружній та добрий, любить людей. Вік – до 1 року.

Познайомитися з цими собаками можна у нас на підприємстві на вул. Промисловій, 56. Графік роботи: щодня без вихідних з 08:00 до 20:00. Деталі можна дізнатись за телефоном: (068) 5354545.

Фото: Марта Сирко