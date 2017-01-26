Як уже повідомляла “Львівська газета”, 25 січня, близько 16.00, на автодорозі Львів-Краковець поблизу села Терновиця сталося лобове зіткнення вантажівки «Вольво» та легкового автомобіля «Рено». На момент ДТП у легковому автомобілі «Рено» було чотири особи. З них одна жінка загинула.

Поліцейські встановили обставини ДТП, а також особи загиблої та постраждалих.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, водій вантажного автомобіля “Вольво” із причіпом «Когель», 1992 року народження, житель м. Дрогобич, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із автомобілем “Renault Scenic”, водій – 1975 року народження, житель с. Залуччя-Горішне Снятинського району Івано-Франківської області.

Внаслідок ДТП водій автомобіля “Renault Scenic” отримав травму, та після огляду його відпустили додому. Пасажирка автомобіля “Renault Scenic” – жителька с. Залуччя-Горішнє госпіталізована в травматологічне відділення Новояворівської РЛ; ще одна пасажирка легковика – громадянка Республіки Польща, жителька Вроцлава, 1963 року народження, від отриманих травм загинула на місці. Тіло загиблої доправлено в морг Новояворівської РЛ.