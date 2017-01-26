Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 січня, о 15:45, в с. Родатичі Городоцького району, на автодорозі “Львів-Шегині”.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, водій автомобіля “Форд Фокус”, 1989 року народження, житель м. Львів, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив зіткнення із автомобілем “Фольксваген Пассат”, яким керував 50-річний житель м. Судова Вишня.

Унаслідок ДТП постраждало три особи та одна людина померла. Усіх потерпілих з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до Городоцької ЦРЛ.

Пасажир автомобіля “Форд Фокус”, 1984 року народження, житель с. Сокільники, Пустомитівського району, від отриманих травм помер у приміщенні Городоцької ЦРЛ, тіло доправлено в морг.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.

Причини події зʼясовують. Триває дослідча перевірка.