Українська Вікіпедія проведе марафон з написання статей

З нагоди свого 13-річчя українська Вікіпедія оголосила марафон із написання нових статей.

Марафон триватиме три дні – з 28 по 30 січня. У цей період у низці обласних та районних центрів на базі бібліотек, медіатек, вищих навчальних закладів та шкіл проводитимуться зустрічі та обговорення, під час яких учасників навчатимуть писати статті до Вікіпедії.

Для того, щоб стаття взяла участь у марафоні, її потрібно створити з 28 по 30 січня, а в обговоренні до тексту публікації потрібно вставити шаблон «Вікімарафон 2017». Окрім цього, назву публікації потрібно внести до списку запланованих статей, аби уникнути повторів.

Як відомо, перша стаття в українській Вікіпедії створена 30 січня 2004 року. Зараз на ресурсі налічується 650 тисяч статей і за цим показником українська Вікіпедія посідає 16 місце серед усіх мовних розділів енциклопедії. Найбільшою є англійська Вікіпедія, у якій налічується понад 5 млн статей.

Учасники марафону, які створять нову статтю або суттєво доповнять вже існуючі публікації, отримають сувеніри від організацїі «Вікімедіа Україна». Під час аналогічного марафону 2016 року в українській Вікіпедії за три дні створили більше тисячі статей.