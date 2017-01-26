Українка отримала міжнародну премію з математики

Українському математику Марині В’язовській присудили премію за відкриття світового рівня. Вона розв’язала задачу, над якою працювали науковці декілька століть. Про це 26 січня повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки України.

За даними прес-служби, українка знайшла вирішення пакування куль в евклідовому просторі. Це найщільніше пакування куль у восьми та 24-вимірних просторах з використанням методів модульних форм. Раніше задачу пакування куль було розв’язано лише для просторів із трьома та менше вимірами.

Математичну «Премію Салема», зазначають у повідомленні, щороку присуджують молодому математику за видатні результати досліджень в сфері наукових інтересів французького математика Рафаеля Салема, насамперед у теорії рядів Фур’є. Ця премія є надзвичайно престижною, аналог Нобелівської, але для математиків.

Довідка: «Премію Салема» заснувала вдова французького математика Рафаеля Салема у 1968 році. Відтоді нагороду отримують ті математики, які зробили відкриття у галузі досліджень, якими займався Салем, насамперед, це роботи пов’язані з рядами Фур’є.