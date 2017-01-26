Українка отримала міжнародну премію з математики

«Премію Салема» називають аналогом Нобелівської нагороди.

Українському математику Марині В’язовській присудили премію за відкриття світового рівня. Вона розв’язала задачу, над якою працювали науковці декілька століть. Про це 26 січня повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки України.

За даними прес-служби, українка знайшла вирішення пакування куль в евклідовому просторі. Це найщільніше пакування куль у восьми та 24-вимірних просторах з використанням методів модульних форм. Раніше задачу пакування куль було розв’язано лише для просторів із трьома та менше вимірами.

Математичну «Премію Салема», зазначають у повідомленні, щороку присуджують молодому математику за видатні результати досліджень в сфері наукових інтересів французького математика Рафаеля Салема, насамперед у теорії рядів Фур’є. Ця премія є надзвичайно престижною, аналог Нобелівської, але для математиків.

Довідка: «Премію Салема» заснувала вдова французького математика Рафаеля Салема у 1968 році. Відтоді нагороду отримують ті математики, які зробили відкриття у галузі досліджень, якими займався Салем, насамперед, це роботи пов’язані з рядами Фур’є.