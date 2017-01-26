У Золочеві судитимуть зловмисника, який у кафе вкрав мобільний телефон

Працівники Золочівського відділу поліції завершили розслідування за фактом крадіжки, яка сталася на початку січня в одному із кафе міста. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

До Золочівського відділу поліції 2 січня звернувся 17-річний місцевий мешканець, Він розповів, що в кафе невідома особа викрала у нього мобільний телефон марки «Prestigio Muze A5», чим заподіяла матеріальну шкоду на суму майже 1900 гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння крадіжки причетний 24-річний житель Золочева. Коли юнак вийшов в інше приміщення, а мобільний телефон залишив на барній стійці, зловмисник його викрав.

За фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та передали матеріали провадження до суду.