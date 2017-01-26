У Вінниці на хабарі впіймали начальника одного з підрозділів поліції

Працівники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на хабарництві начальника одного з підрозділів вінницької поліції. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Згідно з повідомленням, правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав п’ятнадцять тисяч гривень від підозрюваного у незаконному зберіганні наркотиків. За цю суму зловмисник обіцяв закрити кримінальне провадження. Працівники спецслужби затримали поліцейського після отримання хабара поблизу місця роботи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.