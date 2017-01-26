У Тернополі патрульний побив чоловіка і застосував сльозогінний газ

У Тернополі патрульний поліцейський підозрюється в перевищенні службових обов’язків, а точніше, побиття беззбройного людини.

“Прокуратурою області розпочато кримінальне провадження стосовно інспектора роти батальйону Управління патрульної поліції в Тернополі щодо нанесення цивільній особі легких тілесних ушкоджень”, – повідомляють в прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Як виявилося, місяць тому біля каси одного з магазинів Тернополя поліцейський, у відповідь на некоректне висловлювання відвідувача, вдарив його головою в область носа. Конфлікт продовжився біля входу в магазин, де патрульний ще кілька разів ударив потерпілого і розпорошив йому в обличчя сльозогінний газ.

Копу вже повідомили про підозру. Триває досудове розслідування.