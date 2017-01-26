У СБУ прокоментували жорсткі заяви Польщі щодо заборони в’їзду для мера Перемишля

За словами Грицака, наразі цим питанням опікується МЗС України.
Заборона на в’їзд до України меру польського Перемишля матиме позитивні наслідки для нього. Про це журналістам заявив голова СБУ Василь Грицак.
“Ми дійсно в курсі жорстких заяв МЗС Польщі, але я хочу зазначити, що мер міста Перемишль дав оцінку тому, що відбувалося у місті Перемишль — і засудив акти, які були вчинені учасниками акції, як би мовити, недружній для України. І я думаю, що це (заборона на в’їзд до України – ред.) буде мати певні позитивні наслідки для нього, і зараз це питання перебуває у веденні зовнішньополітичного відомства нашої держави”, – сказав Грицак.
Нагадаємо, 10 грудня 2016 року у польському Перемишлі учасники “Маршу орлят перемишльських і львівських”, який відбувся під патронатом мера міста, вигукували “Смерть українцям”.
17 грудня 2016 року мера Перемишля Роберта Хому, який мав прибути до Львова, не впустили на територію України. В СБУ пояснили, що йому заборонено в’їзд до країни на 5 років за участь в антиукраїнських заходах та розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
18 січня 2017 року Посольство Польщі направило МЗС України ноту з проханням надати повне пояснення щодо обставин для заборони на в’їзд в країну меру Перемишля.
Згодом віце-міністр закордонних справ Польщі заявив Ян Дзєдзічак заявив, що рішення про заборону, видане меру Перемишля, шкодить польсько-українським відносинам. За його словами, якщо українська сторона не скасує цього рішення, то представники МЗС Польщі не будуть присутні на Польсько-українському форумі в Ряшеві, що розпочинається у п’ятницю, 27 січня.