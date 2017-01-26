У Львові жінка намагалась накласти на себе руки, стрибнувши з мосту (відео)

Проте їй завадили це зробити патрульні, які проїжджали повз

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Учора, близько 23.00, патрульні помітили жінку, яка намагалась стрибнути з моста на вулиці Княгині Ольги. Громадянка вже перекинула обидві ноги за перила та готувалась стрибнути.

Інспектори вчасно встигли і витягнули її. Жінка дуже плакала і довго не могла нічого пояснити. Патрульні заспокоїли її та відвели до службового автомобіля. Вона перебувала з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння.

32-річна жінка розповіла, що її батько помер в 1996 році, а зараз вона хоче до нього. Також вона розповіла, що вже 10 років тому намагалася покінчити життя самогубством.

На місце події викликали швидку медичну допомогу. Жінку забрали до медичного закладу.