У Львові затримали зловмисника, який пограбував перехожого у серпні минулого року

Чоловікові оголошено про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

До Личаківського відділу поліції 18 серпня минулого року надійшла заява від 28-річного львів’янина. Він повідомив, що близько 10.30 біля церкви Іоана Хрестителя на вулиці Пасічній його побили та пограбували, відібравши мобільний телефон та гаманець з грошима. Загальна сума заподіяних збитків склала майже 18 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до пограбування причетний 23-річний місцевий мешканець.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Його вчинення карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.

За рішенням суду підозрюваний знаходиться під домашнім арештом, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.