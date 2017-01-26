У Львові затримали трьох мешканців Закарпаття та львів’янку, які промишляли квартирними крадіжками

Як встановили працівники Сихівського відділу поліції, львів’янка та троє мешканців Закарпаття викрали з квартири електроінструмент, два мобільні телефони, радіоприймач та продукти харчування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Сихівський відділ поліції 25 січня з заявою про крадіжку звернувся 46-річний львів’янин, котрий мешкає у одному з багатоквартирних будинків по вулиці Хуторівка. Чоловік повідомив, що з його квартири було викрадено дві «болгарки», дриль, два мобільні телефони, радіоприймач та продукти харчування.

Встановлено, що до скоєння крадіжки причетні 34-річна львів’янка та троє мешканців Закарпаття. Правоохоронці запросили зловмисників у відділ поліції для опитування.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.