У неділю, 29 січня, у Львові вшанують 99-ту річницю подвигу Героїв Крут. Керівництво міста та області, громадськість покладуть квіти та запалять лампадки до могил учасників бою під Крутами на Личаківському кладовищі та вшанують полеглих поминальною молитвою. Також у парку «На валах» відбудеться театралізоване військово-історичне дійство. Опісля – вечір-реквієм у ліцеї імені Героїв Крут.

Зокрема, о 12.00 на Личаківському кладовищі (поле почесних поховань № 67) відбудеться покладання квітів до могили учасника бою під Крутами І Лоського. Опісля – поминальна панахида за всіма полеглими у бою під Крутами.

О 12.20 ліцеїсти Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут матимуть урочисте проходження. О 12.25 покладуть лампадки до могили учасника бою під Крутами А. Лазаренка.

Відтак, з 14.00 до 15.00 у парку «На валах» (вул. Винниченка) триватиме театралізоване військово-історичне дійство «Бій за станцію Крути». Опісля, о 15.30, розпочнеться Вечір-реквієм з нагоди вшанування подвигу Героїв Крут у Львівському державному ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут (вул. Пасічна, 68).