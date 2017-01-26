У Львові вдалося запобігли самогубству жінки, яка готувалася стрибнути з мосту

Вчора, близько 23 години патрульні помітили жінку, яка намагалась стрибнути з моста на вулиці Княгині Ольги.

Громадянка вже перекинула обидві ноги за перила та готувалась стрибнути. Інспектори вчасно встигли і витягнули її. Жінка дуже плакала і довго не могла нічого пояснити. Патрульні заспокоїли її та відвели до службового автомобіля. Вона перебувала з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння. 32-ох річна жінка розповіла, що її батько помер в 1996 році, а зараз вона хоче до нього. Також вона розповіла, що вже 10 років тому намагалася покінчити життя самогубством. На місце події викликали швидку медичну допомогу. Жінку забрали до медичного закладу, інформує Патрульн поліція Львова.