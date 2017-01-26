У Львові розшукують злочинця

Управлінням внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.28 – ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України, розшукується Беген Ігор Іванович, 1988 року народження, львів’янин, несудимий.

Фото можна подивитися тут

Усіх, хто володіє інформацією про місцеперебування розшукуваного, прохання повідомити на телефон довіри УВБ у Львівській області: (096) 0431399 або на оперативну лінію 102.

Відділ комунікації поліції Львівської області