У Львові продавці ринку затримали чоловіка з фальшивими доларами

На одному з міських ринків чоловік хотів придбати рюкзак, розрахувавшись фальшивими банкнотами

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Учора патрульним надійшов виклик про чоловіка, який намагався розрахуватися за покупку фальшивими грошима на одному з ринків Львова. Інспектори оперативно прибули на місце події та виявили заявницю, яка є продавцем в торговій ятці. Вона повідомила, що невідомий намагався розрахуватись з нею фальшивими доларами за рюкзак. Разом з іншими продавцями, вони затримали чоловіка.

57-річний чоловік не зміг пояснити, звідки в нього ці гроші. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила у громадянина фальшиві купюри.

Чоловіка доставили до Шевченківського відділу поліції.