У Київському СІЗО забили до смерті 20-річного хлопця

Про це повідомляє прес-центр ГУ Нацполіціі міста Києва.

На місці події правоохоронці нічого не виявили і при опитуванні свідків – п’яти осіб, які перебували разом з потерпілим, ніякої інформації не отримали.

В свою чергу, фельдшер медичної частини пояснив, що ув’язненого зі слідами насильства без свідомості виявили на його спальному місці. На той момент, ще живого потерпілого негайно направили в лікарню, проте через деякий час, не приходячи до тями, він помер.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу з метою встановлення причини смерті, ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, а також природу їхнього виникнення.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.