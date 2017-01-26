У Київському СІЗО забили до смерті 20-річного хлопця

20-річний хлопець, якого побили у одному зі слідчих ізоляторів Києва, не приходячи до тями, помер у лікарні.
Про це повідомляє прес-центр ГУ Нацполіціі міста Києва.
На місці події правоохоронці нічого не виявили і при опитуванні свідків – п’яти осіб, які перебували разом з потерпілим, ніякої інформації не отримали.
В свою чергу, фельдшер медичної частини пояснив, що ув’язненого зі слідами насильства без свідомості виявили на його спальному місці. На той момент, ще живого потерпілого негайно направили в лікарню, проте через деякий час, не приходячи до тями, він помер.
Тіло направлено на судово-медичну експертизу з метою встановлення причини смерті, ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, а також природу їхнього виникнення.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Саша Давыдов