У Києві професор університету вимагав у студентів 400 доларів хабара

Викладача затримали на робочому місці після одержання зазначеної суми

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

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Київською місцевою прокуратурою №10 спільно із співробітниками відділу з обслуговування Шевченківського району УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Національної поліції України викрито на одержанні неправомірної вигоди професора університету.

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Викладач навчального закладу вимагав від студентів хабар у розмірі 400 доларів США за складання іспитів та заліку.
Викладача затримано на робочому місці, після одержання зазначеної суми, йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Фото: прес-служба прокуратури міста Києва