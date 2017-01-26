У Києві професор університету вимагав у студентів 400 доларів хабара

Викладача затримали на робочому місці після одержання зазначеної суми

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Київською місцевою прокуратурою №10 спільно із співробітниками відділу з обслуговування Шевченківського району УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Національної поліції України викрито на одержанні неправомірної вигоди професора університету.

Викладач навчального закладу вимагав від студентів хабар у розмірі 400 доларів США за складання іспитів та заліку.

Викладача затримано на робочому місці, після одержання зазначеної суми, йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Фото: прес-служба прокуратури міста Києва