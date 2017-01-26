У Києві професор “продавав” сесію за 400 доларів. Студенти звернулися до прокуратури

Правоохоронні органи Києва затримали “на гарячому” при одержанні неправомірної вигоди від студентів професора одного зі столичних університетів.

“Викладач навчального закладу вимагав від студентів хабар у розмірі 400 доларів за складання іспитів та заліків”, – повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва у четвер, 26 січня 2017 року.

У відомстві поінформували, що викладача затримали на робочому місці після отримання зазначеної суми. Зараз тривають першочергові слідчі дії.

За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 368-3 КК України.

Водночас у столичній прокуратурі не повідомили назви вишу та імені професора.

Згідно з календарними навчальними планами, у вищих навчальних закладах зараз триває зимова сесія.