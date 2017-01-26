У Києві чоловік інсценував власне пограбування на 200 тисяч гривень

За неправдиве повідомлення про злочин йому загрожує до п’ять років позбавлення волі.

Поліція Києва викрила чоловіка, який інсценував власне пограбування на 200 тисяч гривень. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

27-річний власник Daewoo Lanos розповів правоохоронцям, що є перевізником, а 39-річний киянин останнім часом постійно користується його послугами. Клієнт попросив його доставити пакет до центрального автовокзалу і передати знайомій жінці. Водій поклав згорток поруч на пасажирське сидіння і поїхав.

“На Залізничному шосе Lanos обігнав Mercedes-Benz та перегородив йому дорогу. З німецького авто вийшов чоловік у камуфляжній одязі з капюшоном і медичній масці на обличчі і направив пістолет в сторону Daewoo. Потерпілий від страху закрив обличчя і почув звук пострілу і тріск скла. Після зловмисник розбив прикладом вікно правих передніх дверей і забрав пакет. Нападник з викраденим відразу поїхав в напрямку станції метро “Либідська”. Потерпілий зауважив, що номерні знаки німецького автомобіля належать одній із сусідніх держав”, – йдеться в повідомленні.

Після нападу, потерпілий подзвонив в поліцію і клієнтові і розповів про те, що сталося. Згодом власник пакета повідомив правоохоронцям, що там були гроші – 207 тисяч гривень, які передавалися в якості завдатку для придбання нерухомості.

Слідчо-оперативна група дослідила місце події, проте ні куль, ні гільз не знайшла. Під час слідчих дій, поліцейські встановили, що потерпілий інсценував розбійний напад.

Зрозумівши, що його викрили, 27-річний чоловік повернув кошти власнику та вирішив співпрацювати зі слідством, дав свідчення і визнав свою провину.

Зазначається, що чоловік заздалегідь спланував “повідомлення про злочин”, а також залучив до участі “акторів”.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину),  В рамках кримінального провадження чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.