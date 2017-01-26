У Києві чоловік інсценував власне пограбування на 200 тисяч гривень

Поліція Києва викрила чоловіка, який інсценував власне пограбування на 200 тисяч гривень. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

27-річний власник Daewoo Lanos розповів правоохоронцям, що є перевізником, а 39-річний киянин останнім часом постійно користується його послугами. Клієнт попросив його доставити пакет до центрального автовокзалу і передати знайомій жінці. Водій поклав згорток поруч на пасажирське сидіння і поїхав.

“На Залізничному шосе Lanos обігнав Mercedes-Benz та перегородив йому дорогу. З німецького авто вийшов чоловік у камуфляжній одязі з капюшоном і медичній масці на обличчі і направив пістолет в сторону Daewoo. Потерпілий від страху закрив обличчя і почув звук пострілу і тріск скла. Після зловмисник розбив прикладом вікно правих передніх дверей і забрав пакет. Нападник з викраденим відразу поїхав в напрямку станції метро “Либідська”. Потерпілий зауважив, що номерні знаки німецького автомобіля належать одній із сусідніх держав”, – йдеться в повідомленні.

Після нападу, потерпілий подзвонив в поліцію і клієнтові і розповів про те, що сталося. Згодом власник пакета повідомив правоохоронцям, що там були гроші – 207 тисяч гривень, які передавалися в якості завдатку для придбання нерухомості.

Слідчо-оперативна група дослідила місце події, проте ні куль, ні гільз не знайшла. Під час слідчих дій, поліцейські встановили, що потерпілий інсценував розбійний напад.

Зрозумівши, що його викрили, 27-річний чоловік повернув кошти власнику та вирішив співпрацювати зі слідством, дав свідчення і визнав свою провину.

Зазначається, що чоловік заздалегідь спланував “повідомлення про злочин”, а також залучив до участі “акторів”.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину), В рамках кримінального провадження чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.