У Городоцькому районі поліцейські знайшли зниклу дівчинку в… бабусі

Дитину, яка пішла з дому без відома батьків, правоохоронці виявили у домі її бабусі, котра мешкає у тому ж селі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Городоцьке відділення поліції 25 січня опівночі по допомогу звернулась мешканка одного з сіл району. Жінка повідомила, що її дев’ятирічна донька близько 21.30 пішла з дому та досі не повернулась. За словами матері, дитина сказала, що йде в туалет (розташований за межами будинку), одягнулась, вийшла на вулицю та зникла.

До пошуків дівчинки взялись правоохоронці. Вони ретельно оглянули прибудинкову територію, опитали сусідів і невдовзі виявили дитину у бабусі, котра мешкає у тому ж селі. Дівчинку, цілу та неушкоджену, повернули батькам.