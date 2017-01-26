У Городку під колесами автобуса загинула пенсіонерка

Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 січня, о 07:15, у м. Городку на вул. Львівській.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Водій автобуса “БАЗ А07914”, сполученням «Львів – Судковичі», 1966 року народження, житель с. Завʼязанці, Мостиського району, здійснив наїзд на пішохода, 1933 року народження, місцеву жительку. Внаслідок ДТП остання від отриманих травм померла на місці події. Тіло загиблої доправлено до моргу Городоцької районної лікарні, йдеться у повідомленні.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причини події зʼясовують. Триває дослідча перевірка.