У “Буковиці” відбудеться перший дитячий міжнародний гірськолижний Кубок

8 лютого, на схилах нового гірськолижного комплексу «Буковиця», що розташований на околиці м. Борислав на відстані 5,5 км від центру Трускавця розпочнуться Перші дитячі міжнародні гірськолижні змагання “Кубок “BUKOVYTSIA OPEN” Приймає Трускавець”. Триватимуть змагання два дні – 8 та 9 лютого.

Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Львівської ОДА.

До участі в змаганнях вже заявились дитячі спортивні команди з України, Польщі і Словаччини. Кубок буде щорічним.

Ініціаторами і організаторами цього заходу є ГО “Європейська інтеграція України” та ТзОВ “Буковиця”. Проходитимуть змагання за підтримки Комітету ВР України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму; Львівської ОДА, міст Трускавця, Борислава та Дрогобича.