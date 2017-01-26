Торік на Пустомитівщині відремонтували доріг на понад 220 млн грн

На будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг Пустомитівського району у 2016 році скеровано 222 млн 101 тис грн. Про це 25 січня під час звіту перед громадою розповів голова Пустомитівської райдержадміністрації Володимир Говенко.

За його словами, минулого року провели поточний середній ремонт доріг загального користування місцевого значення на загальну суму 145 млн 583 тис грн (кошти державного бюджету). Це зокрема автодорога С141205-Пустомити-Поршна – 8 млн 722,5 тис грн, С141208-Пустомити-Оброшино – 7 млн 249 тис грн, С141210-Муроване-Новий Яричів – 6 млн 800 тис грн, С14121-Старе Село-Коцурів-Затемне – 12 млн 374 тис грн, С141217-Шоломинь-Старе Село-Коцурів-Затемне – 15 млн 973,5 тис грн, С141238-Поршна-Липники – 11 млн 991,5 тис грн, С141232-Журавники-Тарасівка – 11млн 353 тис грн, С141203-Львів-Сухоріччя – 9 млн 853тис грн, С141212 -Давидів-Товщів-Бібрка – 27 млн грн, С141215-Наварія-Милятичі – 8 млн грн, С141220-станція Зимна Вода-Зимна Вода – 8 млн 010 тис грн, С141222-Львів-Тернопіль-Під’ярків – 9 млн 286 тис грн, С141227 – об`їзд м. Пустомити – 4 млн 200 тис грн, С141206-Пустомити-Семенівка – 4 млн 770 тис грн.

Володимир Говенко також зазначив, що у 2016 році провели поточний підтримуючий ремонт доріг загального користування місцевого значення на суму 1 млн 771 тис грн. Це зокрема дороги Львів-Пустомити-Меденичі, Оброшино-Наварія, Скнилів-Басівка, станція Зимна Вода-Зимна Вода, Лани-Черкаси, Щирець-Сердиця, Щирець-Піски. Також проведено капітальний та поточний ремонти доріг комунальної власності за кошти місцевих бюджетів на загальну суму 16 млн 821 тис грн.

За словами голови РДА, у рамках обласної Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг у 2016 році з обласного бюджету надійшло 4 млн 658 тис грн на капітальний ремонт 7 доріг комунальної власності району, зокрема капітальний ремонт на вул. Миру в с. Зимна Вода – 858 тис грн, дороги комунальної власності по вулиці Лугова – Загреблянська с. Семенівка – 750 тис грн, дороги комунальної власності по вул. І-го Травня в с. Старе Село – 1 млн грн, вул. Шевченка в смт. Щирець – 718 тис грн, дороги по вул. М. Грушевського в с. Борщовичі – 800 тис грн, дороги по вул. Спокійна в с. Журавники – 500 тис грн, комунальної дороги в с. Миколаїв по вул. Млинній – 131,6 тис грн.

Ремонт доріг району проводився також за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 12 млн 581 тис грн та за кредитні кошти на суму 42 млн 457 тис грн.