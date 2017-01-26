Сьогодні печемо смачний пиріг

А щоб він був якнайменше калорійний і якнайбільше корисний, солодку начинку замінюємо соленою.

Пироги з різними начинками популярні у всіх сім’ях. Навіть любителі здорового харчування придумали рецепти корисних овочевих пирогів. А вже для тих, хто віддає перевагу простій, але ситній їжі, пироги з картоплею, м’ясним чи рибним фаршем, капустою тощо – незамінна страва вихідного дня.

Скажете, що з пирогом багато клопоту: місити тісто, готувати начинку?.. Маємо рецепт і для дуже зайнятих господинь. Наприклад, «Лінивий пиріг», «Пиріг нашвидкуруч». Пекти такі пироги – лише задоволення. Смачно, просто, швидко і доступно. А що ще потрібно від пирога? Тільки спекти його і з’їсти!

До речі, начинки для пирогів можуть бути різноманітними – залежить від фантазії: рис з тушкованими морквою, цибулею і грибами; картопля із зелениною (кріп, петрушка, базилік, зелена цибулька або часник); рис з м’ясом; м’ясні начинки…

Весною – шпинат і черемша з бринзою і твердим тертим сиром. Влітку можна пекти пироги з кабачками, цукіні, баклажанами, помідорами… Але літо ще попереду й нові рецепти теж.

Гречано-картопляний пиріг

Який чомусь називають «Яворівським». Не заперечуємо, що його також пекли на Яворівщині, але, скажімо, у Городку жодне весілля чи празник не обходилися без студенини (холодцю), до якої обов’язково подавали пиріг. Та й у Комарному кажуть, що такий пиріг випікали тільки в них… А на Золочівщині його вважають своєю «національною» стравою. Тож, мабуть, було б справедливіше назвати його просто галицьким.

Тісто: 4 склянки муки, 200 г маргарину, 1 склянка сметани, 50 г дріжджів, 1 чайна ложечка цукру, сіль, а також 1 яйце для змащування пирога зверху, кмин.

Начинка: 1 кг картоплі, 1 склянка гречаної крупи, 1 цибулина, 1 яйце, сіль, перець, олія для смаження.

Дріжджі розтерти з цукром. До борошна додати сметану, розм’якшений маргарин, розтерті з цукром дріжджі, сіль. Замісити тісто. Воно має бути досить м’яке, як на вареники. Накрити чистим рушником й залишити на стільниці.

З цієї кількості тіста вийде два пироги для двох невеликих бритванок або один – у більшій.

Картоплю і гречку відварити – по окремо. Картоплю перемолоти на м’ясорубці, додати до неї зварену гречку, підсмажену на олії цибулю, яйце, сіль і перець до смаку. Все добре вимішати.

Тісто розділити на дві або чотири частини – залежно, скільки пирогів хочете пекти.

Розкачати один кусок тіста, викласти в змащену бритванку так, щоб були прикриті бічні стінки, викласти начинку. Зверху прикрити розкачаною другою частиною тіста. Залишити на 10-15 хвилин у теплому місці. Потім зверху помастити збитим яйцем, посипати кмином.

Випікати в гарячій духовці 30 хвилин, щоб шкірка зверху зарум’янилася.

Готовий пиріг витягнути й накрити рушником.

Такий пиріг можна їсти і гарячим – зі сметаною, маслом чи грибовим сосом, і холодним.

З цього ж тіста можна також пекти

Пиріг з картоплею і капустою або тільки з капустою

Для пирога з картоплею і капустою треба відварити картоплю, перемолоти її, капусту також відварити, перемолоти або дрібно посікти. Капусту трошки підсмажити на пательні, щоб вийшла волога, додати смажену цибулю, перемішати. Усе додати до картоплі, вибити одне яйце, посолити, поперчити й добре вимішати. Далі робимо – як у попередньому рецепті.

Для пирога з капустою все робимо, як і раніше, лише не додаємо картоплі. Й очевидно, що тоді капусти потрібно більше. Капуста може бути як свіжа, так і квашена – хто яку любить.

Пиріг на кефірі з фаршем

Тісто: 1 скл. борошна, 1 скл. кефіру, 2 яйця, 0,5 ч. л. солі, 1 ч. л. харчової соди.

Начинка: 300 г м’ясного фаршу, 2-3 цибулі, зелений кріп, сіль, перець – за смаком.

У кефір додати соду і залишити на хвилин 5. Потім додати пересіяне борошно, яйця, сіль і добре переміщати. Вилити половину тіста у форму, застелену змащеним жиром пергаментом. Викласти приготовлений фарш (до перемеленого м’яса додати дрібно порізану цибулю, зелень кропу, приправи, перемішати). Зверху вилити решту тіста. Залишити пиріг на 15-20 хв. «відпочити». Зверху помастити збитим яйцем. Пекти в розігрітій духовці до 180 град. Приблизно 40-50 хв.

Пиріг з м’ясом і картоплею

Дуже смачний пиріг, готуючи який, можна сміливо експериментувати з начинками. Наприклад, окрім запропонованої в рецепті, можна спробувати з печінкою та гречкою, з рибою та рисом, тощо. Страва чудово смакує в поєднанні зі сметаною, кетчупом або ж гірчицею.

familykuhnya.com

Тісто: 300-350 г борошна, 250 г майонезу, 250 г сметани, 3 яйця, 2 ч. л. порошку до печива, щіпка солі.

Начинка: 300 г м’яса (свинини або телятини), 400 г картоплі, цибулина, сіль, перець, спеції – за смаком.

Змішати сметану і майонез, яйця, посолити, перемішати. Додати борошно, порошок до печива, замісити тісто. Цибулю порізати на кубики. М’ясо порізати маленькими шматочками. Сиру картоплю дрібно порізати кубиками. Змішати картоплю, м’ясо, цибулю, посолити, поперчити. У змазану жиром форму для випікання викласти половину тіста. Покласти начинку і закрити іншою половиною тіста, зробити на тісті виделкою дірки, щоб під час випікання виходило повітря. Верх пирога можна змазати збитим жовтком. Випікати годину за температури 180 градусів.

Заливний пиріг з картоплею і грибами

Для тіста: по 1 скл. борошна, сметани та майонезу, 3 яйця, 1 ч. л. солі, 2 ч. л. порошку для випікання.

Для начинки: 6 картоплин, 500 г печериць, 3 цибулини, 2 ст. л. сметани, сіль, перець, олія.

Щоб приготувати тісто, яйця збити із сіллю, додати майонез, сметану, все збити. У яєчну суміш просіяти борошно з порошком для випікання і замісити тісто.

Приготувати начинку: гриби і цибулю дрібно порізати, обсмажити в олії, додати сметану, посолити, поперчити і зняти з вогню. Картоплю зварити, охолодити, порізати кружечками.

На дно змащеної форми викласти шар картоплі, зверху – шар грибів. Залити все тістом і запекти за температури 180 градусів близько 45 хв.

Готовий пиріг перевернути на тарілку і подавати теплим.

Пиріг зі шпинатом і лососем

Тісто: 300 г борошна, 200 г маргарину, трошки цукру і солі, 1 ст. л. сметани, 1 яйце.

Начинка: 1 цибулина, 500 г шпинату (можна мороженого), 200 г філе копченого лосося, 3 яйця, 200 г сметани, 100 г молока, 100 г твердого сиру, 2 ст. л. гірчиці в зернах, 1 зубчик часнику, сіль, перець – до смаку.

Маргарин посікти з борошном, цукром і сіллю, додати яйце і сметану – замісити тісто і поставити його на холод на годину.

Тим часом приготувати начинку. Цибулину дрібно порізати, підсмажити в олії, додати порізаний шпинат, ще трохи посмажити. Зняти з вогню, додати подрібнений часник. Філе копченого лосося порізати на кубики.

Яйця збити зі сметаною, молоком, гірчицею і потертим твердим сиром. До цієї суміші додати шпинат і філе лосося – перемішати.

Тісто розкачати і викласти у змащену жиром форму, зробивши бортики. Усередину викласти всю начинку. Запікати в духовці за температури 180 градусів приблизно 30 хвилин.

Овочевий пиріг

1,5 скл. молока, 30 г цукру, 0,5 скл. олії, 7 скл. борошна, 20 г сухих дріжджів, 2 яйця, щіпка солі; 100 г сметани, овочі (болгарський перець, баклажан, кабачок, цибуля, зелений горошок), олія для тушкування овочів.

Начинка. Овочі помити, почистити. На пательні з високими бортами влити трохи олії, розігріти, дати дрібно порізану цибулю. Коли вона стане м’якою, додати порізаний соломкою болгарський перець, злегка підсмажити. Потім додати порізаний кубиками баклажан, кабачок, зелений горошок. Додати сметану, посолити, поперчити за смаком, тушкувати ще хвилин 5. Овочі повинні бути хрумкими.

Тісто. У теплому молоці розвести дріжджі з цукром. Коли почнуть бродити, додати до пересіяного борошна, розмішати, додати яйця, олію, сіль – замісити тісто. Накрити рушником, дати йому «відпочити». Форму застелити змащеним жиром пергаментом. Тісто розкачати. У форму викласти тісто так, щоб захопити борти. Викласти овочі. Накрити другою половиною тіста. Можна змастити яйцем, посипати сухими прованськими травами. Пекти в розігрітій духовці за 180 град. 40-50 хв.

Пиріг без борошна

Хочеться якоїсь солоної випічки, але совість не дозволяє їсти борошняне? Не варто впадати у відчай, адже існує пшоно – крупа, яка не просто не шкідлива для фігури, а навіть сприяє розщепленню жирів в організмі! Ось з неї ми й приготуємо смачний пиріг…

multivarka.tv

200 г пшона, 500 г шпинату, 150 г відвареного курячого філе, 200 мл курячого росолу, 200 мл води, 3 ст. л. олії, 100 г домашнього сиру, 100 г твердого сиру, 4 яйця, 100 мл молока, сіль, перець – за смаком, зелені цибуля і петрушка.

Пшоно добре промити, залити водою і курячим росолом, довести до кипіння, посолити за смаком і варити на малому вогні до готовності, поки не википить рідина. Готове пшоно викласти у змащену жиром форму для випікання, збризнути олією, спекти у розігрітій духовці при температурі 180 град. – це основа для пирога.

Поки пшоно печеться, розтерти домашній сир з яйцями, молоком і третиною потертого твердого сиру. Додати до начинки подрібнені зелену петрушку й зелену цибулю – все перемішати. Свіжий шпинат промити і швидко злегка потушкувати на вершковому маслі (50 г) в пательні (можна взяти морожений шпинат).

На корж із пшона викласти шпинат, потім нарізане варене куряче філе, зверху – сирну начинку. Посипати потертим твердим сиром. Випікати 20-30 хв. За температури 180 градусів.

Грецький пиріг нашвидкуруч

Простіший рецепт годі й придумати. А приготувати пиріг – зможе будь-хто, навіть зовсім не посвячений у кулінарні тонкощі. Якщо у холодильнику залишилося по жмені різних продуктів – рису, консервованої кукурудзи, сиру, помідори – не пошкодуйте часу і зусиль, за десяток хвилин уже смакуватимете ситним пирогом.

Тісто: 8 ст. ложок борошна, 4 ст. ложки молока, 1 яйце, 3 ст. ложки оливкової або соняшникової олії, 0,5 ч. л. соди, сіль.

Начинка: 100 г вареного рису, 250 г твердого сиру, півбанки консервованої кукурудзи, 4 мариновані огірки, 2 помідори, зелень.

Борошно просіяти із содою та сіллю. Влити у суміш збиті яйця, олію та молоко. Замісити рідке тісто.

Огірки порізати кубиками, сир потерти на великій тертці (трохи сиру залишити для посипання) , зелень порізати, додати рис, кукурудзу, помідори, порізані на великі кубики − все перемішати.

Викласти суміш у змащену жиром форму. Випікати 20 хв. за температури 180 градусів. За 5 хв. до готовності посипати тертим сиром.

Лінивий пиріг з броколі

Хочеться чогось смачненького, але такого, щоб було ще й корисне? Тоді цей рецепт для вас. Готуємо несолодкий пиріг з броколі. Тим більше він лінивий – тож багато часу не забере.

Тісто: 150 г маргарину, 3 яйця, 4 ст. л. майонезу, 4 ст. л. сметани, 1 ч. л. порошку до випікання, 6 ст. л. борошна, сіль.

Начинка: півкілограма броколі, 300 г вареного курячого м’яса, сіль, – за смаком 100 г твердого сиру, щоб потерти зверху.

Броколі розібрати на суцвіття, помити, залити підсоленою водою і довести до кипіння. Варене куряче м’ясо порізати на кубики. У форму, змащену маслом і посипану сухарями, викласти броколі і м’ясо. Яйця збити зі сметаною і майонезом, посолити. Додати розпушувач, борошно і ретельно перемішати. Тістом залити броколі та курятину у формі. Запікати пиріг за температури 180-200 градусів 20-25 хвилин. За 5 хв. до готовності посипати тертим сиром і запхати знову в духовку, щоб сир розтопився.

Швидкий пиріг

2 яйця, 1 скл. кефіру, 1 скл. борошна, 0,5 ч. л. соди, 0,5 ч. л. солі, 250 г твердого сиру, 200 г сосисок (шинки, копченої ковбаси), зелень петрушки, кропу.

У кефір додати соду, розмішати, залишити на кілька хвилин. Яйця збити зі сіллю, влити кефір, додати борошно – все добре вимішати. Тісто має бути, як густа сметана.

Твердий сир на терти на великій тертці, зелену петрушку і кріп дрібно нарізати. Сосиски чи ковбасу (шинку) нарізати невеликими шматками. Все додати до тіста і перемішати.

Форму для випікання змазати олією, посипати сухарями або манкою. Викласти суміш. Випікати в розігрітій духовці за температури 180 град. 25-30 хвилин.

Французький цибулевий пиріг

Одна із найпростіших і найулюбленіших страв французької кухні, яку з легкістю може приготувати навіть не досвідчена українська господиня. Несолодкий пиріг на основі з пісочного тіста – надзвичайно смачний, ароматний і калорійний. Але ж не обов’язково одразу з’їдати весь. Із супом, чашкою кави чи навіть як самостійна страва, він смакує як гарячим, так і холодним, наступного дня.

Для тіста: 100 г маргарину, 100 г сметани, 1 ч. л. порошку до печива, щіпка солі, борошно.

Для начинки: 6-7 середніх цибулин, олія, вершкове масло для смаження, сіль, спеції.

Для заливки: 100 мл сметани, 2 яйця, 100 г твердого сиру.

З м’якого маргарину, сметани, розпушувача, солі та борошна замісити доволі круте тісто, щоб відлипало від рук. Розкачати тісто, викласти у форму, зробити бортики. Разом із формою поставити на холод на 30-40 хвилин.

Тим часом приготувати начинку. Цибулю порізати півкільцями та обсмажити на пательні в невеликій кількості олії до золотистого кольору. Наприкінці додати ложку вершкового масла, розтопити, посолити, поперчити, перемішати і вимкнути вогонь. Викласти цибулю на охолоджений корж.

Приготувати заливку. Яйця збити виделкою, додати сметану, посолити. Вилити масу на цибулю. Розігріти духовку до 200 градусів, поставити пиріг. Через 10 хв. температуру знизити до 180. Сир натерти на великій тертці.

Коли заливка трішки загусне, вийняти пиріг, рівномірно посипати тертим сиром і повернути знову в духовку. Випікати, доки сир не матиме золотистого кольору.

Смачного!