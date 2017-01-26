Синоптики обіцяють українцям морози до -24

У п’ятницю, 27 січня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та вдень сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі -12…- 14 градусів, удень -1…- 3 градуси.

На заході хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11…- 18 градусів, удень 0…- 5 градусів.

У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -17…- 22 градуси, вдень 0…- 5 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та вдень сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11…- 17 градусів, у Сумській області до -20 градусів, удень 0…- 8 градусів.

У центрі хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11…- 16 градусів, місцями -18…- 22 градуси, вдень -2…- 10 градусів.

На сході хмарно із проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -18…- 24 градуси, удень -7…- 12 градусів.

На півдні хмарно із проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -11…- 16 градусів, удень 0…- 6 градусів, у Запорізькій області вночі до -20 градусів, вдень до -10 градусів.