Секрети успіху торгової платформи MetaTrader 4

На сьогоднішній день торгова платформа MetaTrader 4 залишається найпопулярнішою серед трейдерів всього світу. Причиною такого результату стало використання кращої інформаційно-аналітичної системи.

Зараз торговий термінал metatrader 4 однаково успішно використовується новачками і досвідченими трейдерами, які вважають платформу універсальною та ідеально підходящою під різні стилі торгівлі. Знайти іншу програму, яка забезпечувала хоча б схожий функціонал для ринку Форекс, поки не представляється можливим.

Звичайно, кожен трейдер сам має право обирати для себе торговий термінал і нав’язувати в цьому випадку конкретний продукт – справа невдячна. Необхідно ґрунтовно дослідити програмне забезпечення, дізнатися про його можливості, переваги і недоліки. Бажано випробувати термінал і з допомогою демонстраційного рахунку, що без ризику для ваших реальних інвестицій зможе розкрити можливі мінуси або, навпаки, вказати на додаткові плюси, про які ви могли не знати спочатку.

Що пропонує гравцеві MetaTrader 4

Усі трейдери можуть metatrader 4 download і почати використання абсолютно безкоштовно. Зараз трейдер, що використовує даний термінал може не просто вести успішну торгівлю, але і значно скорочувати свої ризики, мінімізувати трудові затрати і спрощувати аналіз інформації. В інших програмах подібну ефективність зустріти проблематично. До переваг МТ4 можна віднести і такі важливі особливості:

широкий вибір помічників для технічного аналізу;

мінімальний час на укладення угод;

кодований захист з’єднання 128-бітовим ключем;

доступ до всіх новин бірж Форекса в режимі реального часу;

можливість відкладати закриття угоди на тривалий період;

можливість мультивалютної торгівлі на одному рахунку;

робота з депозитним рахунком на єдиній платформі.

Робота з торговою платформою MetaTrader 4 має і ще одна важливу перевагу. Трейдер може використовувати у своїй роботі роботів, які перевірять обрану стратегію і почнуть заробляти гроші з мінімальними ризиками і втратами. Але і це ще не все. Напружена робота численних програмістів дала чудовий результат і зараз особливо досвідчені трейдери можуть самостійно розробляти аналітичні системи та використовувати їх у власних програмах. Ну а ефективність такої програми не складно оцінити на прикладі демо-рахунку.

Радує і те, що крім своєї беззаперечної ефективності, торговий термінал MetaTrader 4 має і відмінне оформлення. З інтерфейсом легко може розібратися навіть новачок, а досвідчені гравці активно використовують можливість налаштування терміналу за індивідуальними параметрами. Саме ця можливість дозволяє за власним смаком налаштувати колірний ряд, оформлення значків і стиль вікон.

Виходячи з того, що торгова платформа MetaTrader 4 вже далеко не перший рік дозволяє величезній кількості трейдерів заробляти реальні гроші на ринку Форекс і cfd, число її шанувальників невпинно зростає. Є серед них і ентузіасти, які володіють навичками програмування, які пишуть додаткові радники, індикатори і створюють інші сервіси, які надають посильну допомогу в успішній торгівлі на міжнародному валютному ринку. Огляди та описи таких помічників завжди можна знайти на просторах мережі Інтернет.

Опис торгового сервера

Серцем торгового терміналу МТ4 можна назвати торговий сервер, який надає прямий вплив на швидкість виконання всіх операцій і, як результат, на успіх гравця у веденні торгівлі. Крім цього, саме на сервері зберігається вся інформація про такі параметри, як баланс рахунку клієнта, важливі дані за ордерами, укладеними угодами, історії використання торгових інструментів та порядку формування цін.

Торговий сервер MetaTrader 4 дає трейдерам найточнішу інформацію про коливання біржі в режимі реального часу, що дозволяє їм завжди залишатися в курсі останніх новин і досягати значної ефективності у своїй роботі.