ПриватБанк в повному обсязі відновив рахунки американської корпорації Cargill

ПриватБанк в повному обсязі відновив роботу рахунків американської корпорації Cargill, що обслуговуються банком. Як повідомила прес-служба Приватбанку, після проведення ініційованих банком технологічних операцій та отримання роз’яснень від ФГВФО та НБУ, робота рахунків компанії відновлена в повному обсязі.

“З моменту виникнення ситуації з рахунками Cargill, що не залежала від банку та була пов’язана з процедурою передачі банку в держвласність, ПриватБанк цілеспрямовано веде роботу для забезпечення безумовного виконання зобов’язань перед клієнтом, – зазначив перший заступник голови правління Приватбанку Олександр Дубровін. – Всі технологічні процедури, пов’язані з роботою рахунків компанії, були проведені нами в рамках законодавства та в мінімально можливі строки, ми досягли порозуміння з Cargill з питань співпраці з банком”.