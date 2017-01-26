Порошенко підписав закон про допуск в Україну іноземних військ

Президент України Петро Порошенко підписав закон про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі в багатонаціональних навчаннях. Про це йдеться на сторінці відповідного законопроекту (№5636) на сайті Верховної Ради.

Як повідомила прес-служба президента, Порошенко підписав Указ, яким затвердив план проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території нашої держави та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2017 рік. Документом також визначається порядок допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України у поточному році для участі у зазначених навчаннях.

Згідно з планом, у січні-грудні 2017 року на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях у рамках військового співробітництва буде допущено до 3000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів Сполучених Штатів Америки, інших держав – членів НАТО та держав – учасниць програми «Партнерство заради миру» на строк до 365 діб.

До 2500 військовослужбовців Сполучених Штатів Америки, інших держав – членів НАТО та держав – учасниць програми «Партнерство заради миру» з озброєнням і військовою технікою, до 10 кораблів, до 5 підводних човнів, до 10 літаків і вертольотів, до 60 одиниць колісної техніки допускатимуться на строк до 25 діб у липні – вересні 2017 року в рамках українсько-американського навчання «Сі Бриз – 2017».

Крім того, для участі в українсько-американському навчанні «Репід Трайдент – 2017» будуть допущені до 2000 військовослужбовців Сполучених Штатів Америки, інших держав – членів НАТО та держав – учасниць програми «Партнерство заради миру» з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків, до 10 вертольотів на строк до 25 діб у червні – листопаді.

Президент доручив Кабінету Міністрів України забезпечити своєчасний допуск і виведення з території України підрозділів збройних сил інших держав, зазначених у цьому Указі, а також безпеку громадян нашої та інших держав під час проведення зазначених навчань.