Понад 250 тисяч львів’ян вже готові користуватися електронними квитками на транспорт

У Львові офіційно презентували надзручну систему оплати проїзду смартфоном у трамвайному маршруті №8 (пл. Соборна – кінотеатр ім.Довженка). Для цього потрібно завантажити на смартфон мобільний додаток Приват24 від ПриватБанку та сканувати QR-код, що зображено на спеціальних стікерах у трамваї або на зупинці транспорту. Під час поїздки оплачений квиток потрібно буде «закомпостувати» прямо в смартфоні та пред’явити кондукторові чи контролеру.

“Зроблено у Львові – зроблено найкраще! ПриватБанк пишається тим, що саме у місті Лева завдяки співпраці з міським головою та “Львівелектротрансом” уперше в Україні запроваджена технологія електронних квитків – зручна, зрозуміла та ідеальна з точки зору безпеки, – говорить Андрій Якимів, директор ПриватБанку на Львівщині. – Кожен пасажир може оплатити за проїзд двома кліками на смартфоні. Це займає від 20 до 40 секунд, залежно від якості зв’язку”.

“Приват24 інстальовано сьогодні у 250 тисяч мешканців, і ми плануємо цю систему впроваджувати на весь громадський транспорт” – зазначив на брифінгу з нагоди новації міський голова Львова Андрій Садовий.

“Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроект № 4121, який дає можливість також запускати електронний квиток, який давно вже готовий у Львові”, – сказала радник міського голови Львова Яніка Мерило.

“Оплата смартфоном дасть можливість пасажирам розраховуватись мобільно і швидко. Не буде зловживань з повторним використанням закомпостованих квитків, – сказав керівник “Львівелектротрансу” Михайло Сидорович. – Вже зараз розглядаємо можливість розширення функціоналу проекту, щоб можна було купувати місячний квиток з допомогою смартфонів, не йдучи до каси”.

Найголовніше, що можливість відмовитись від зайвого блукання трамваєм до водія за квитком або передачі грошей через інших пасажирів схвально оцінили і пасажири трамваю №8.

“Плюсую тисячу своїх мегалайків і ПриватБанку, і місту за те, що зробили такий проект – говорить мешканець Львова Андрій Коваль. – Час і нерви – ось що я зберігаю, оплачуючи проїзд у трамваї через Privat24. Та й екологічна складова для мене дуже важлива. Нам усім треба берегти природу і ліси. Менше паперових квитків – це дуже сучасно!”

Після апробації електронної оплати проїзду у трамваї №8 нову систему розрахунку запровадять у тролейбусах №9 і 13. При цьому для зручності пасажирів діятиме і паперовий квиток. Ця система збережеться і після впровадження електронного квитка, щоб пасажир міг обрати найбільш зручний для себе спосіб оплати.