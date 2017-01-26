Польща направила Україні ноту протесту через заборону на в’їзд мера Перемишля

Міністерство закордонних справ України отримало і направило на опрацювання до компетентних органів ноту польського дипломатичного відомства щодо заборони в’їзду в Україну меру Перемишля Роберту Хомі.

Про це повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца на брифінгу у Києві, передає УНІАН.

“Що стосується заборони мера Перемишля, ми отримали ноту польської сторони, направили її до компетентних органів України. Наразі це питання опрацьовується, і міністр закордонних справ України особисто тримає це питання на контролі”, – зазначила Беца.

Вона також повідомила, що відповідне питання належить до компетенції СБУ.

Як повідомило сьогодні “Польське радіо”, офіційна Варшава заявляє, що варто чекати польської реакції, “котра матиме справді серйозні наслідки”, на заборону Києва щодо в’їзду на територію України мера Перемишля.

Нагадаємо, 17 січня мер польського Перемишля Роберт Хома заявив, що його зупинили на кордоні та не впустили до України. Пізніше у СБУ підтвердили заборону на в’їзд до України меру Перемишля та уточнили, що відповідне рішення було прийнято “в інтересах забезпечення безпеки нашої держави” та буде дійсним ще 5 років.