Після вивезення сміття на майданчиках проведуть дератизацію (відео)

Як повідомив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Сергій Бабак, станом на сьогодні вивезення ТПВ з міста Львова відбувається власними силами міста та перевізників, як і раніше. Наразі немає додаткових можливостей вивезення ТПВ на полігони міст області, які були визначені вчора на обласній комісії з питань ТЕБ і НС. Також учора фахівці Львівської міської ради підготували та скерували в Львівську обласну державну адміністрацію проекти угод.

Про це інформує прес-служба Львівської міськради.

«В другій половині дня вчора від області ми отримали проект договору, який перевізники мають підписати як типовий договір. Ми з фахівцями Львівської міської ради опрацювали цей текст договору і у своїй редакції надали у Львівську обласну державну адміністрацію. Сьогодні зранку була нарада, де розглядали текст цього договору. Нам було анонсовано, що для перевізників міста Львова передбачаються полігони в м. Дрогобич, Новояворівськ, Миколаїв, Борислав. Ми очікуємо, що цей текст угоди буде підписаний сьогодні. Йдеться тільки про те, що буде врегульоване питання вивезення в частині перенакопичення. Мова не йде про те, що будуть підписані договори на постійний вивіз сміття з міста Львова.

У нас на початок тижня було перенакопичення на 422 майданчиках, а це 35%, вчора – 391 майданчик, сьогодні – 302. Зниження накопичення йде за рахунок роботи міста і перевізників, власними силами, без допомоги, яку ми очікували від інших міст області. Після того, як буде вивезено перенакопичення, на майданчиках буде проведена дератизація. Небезпеки станом на зараз нема», – розповів Сергій Бабак, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Як додав посадовець, сьогодні зранку проговорено розподіл між перевізниками полігонів у містах області, з якими мають бути укладені відповідні угоди на співпрацю: м. Дрогобич – ЛКП «Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс»; м. Новояворівськ – ТзОВ «Санком-Львів», м. Миколаїв – ТзОВ «Спецавтотранс Львів», м. Борислав – ТзОВ «ДВ Екосвіт».

Також Сергій Бабак запевнив, що брикетувальна лінія не порушує жодних екологічних норм.

«Розташування пресувальних ліній – це звичайна практика усіх міст світу. Місто гарантує, що ніяких екологічних порушень не буде, це будуть автономні системи, ніякої загрози населенню не буде. Тому позиція протестувальників не зрозуміла. Має бути діалог, ми всі продукуємо сміття», – додав Сергій Бабак.

Нагадаємо, вчора, 25 січня, після неодноразових звернень Львівської міської ради відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо вивезення твердих побутових відходів у Львові. За його результатами було прийнято декілька рішень. Зокрема, озвучено, що мери міст Дрогобича, Миколаєва, Борислава та Самбора готові приймати на захоронення ТПВ зі Львова. Передбачено створення комісії за участю фахівців ЛОДА, ЛМР, депутатських комісій, представників ДСНС щодо проведення протиаварійних робіт на полігоні в с. Великі Грибовичі, щоб не допустити екологічної біди. Також рекомендовано звернутись до Уряду про виділення коштів на проведення рекультивації на полігоні, напрацювати план протиепідемічних заходів, провести у Львові позачергову дератизацію, а також забезпечити до наступного вівторка вивезення сміття з переповнених майданчиків у Львові. Окрім того, окремо обговорено питання щодо залучення органів правопорядку для сприяння роботи перевізників, які здійснюють вивезення сміття зі Львова за межі міста.

Довідка

Загалом у Львові 1222 сміттєві майданчики, які обслуговують 6 компаній-перевізників: ТзОВ «ДВ-Екосвіт» (202 майданчики), ТзОВ «Санком-Львів» (174), ТзОВ «СпецавтотрансЛьвів» (248), ТОВ «AVE Львів» (327), ЛКП «Львівспецкомунтранс» (204) та ТзОВ «Грінера-Україна» (65).