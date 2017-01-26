Після модернізації котельні мешканці центру Львова задихаються від сажі

Від влади львів’яни вимагають зупинити роботу котелень до встановлення фільтрів

«Бувають дні, коли ми не можемо відчинити вікна, щоб провітрити квартиру. Вже не говоримо про те, аби сушити на балконі речі. Вони вмить стають чорними від сажі», – розповідає журналістові мешканець вулиці Драгоманова, що у самому центрі Львова, Богдан Кудеревко.

Через спалювання твердих брикетів у котельні на вулиці Кирила і Мефодія, 4, яка обслуговує ботанічний сад та частину корпусів Львівського національного університету імені Івана Франка, від сажі страждають мешканці кількох довколишніх вулиць. Найбільше на незручності нарікають мешканці вулиць Драгоманова, Глібова, Кирила і Мефодія і Калічої Гори. За словами Богдана Кудеревка, все почалося торік, після того, як звичні газові котли замінили на твердопаливні. Особливо багато сажі на вулицях, коли холодно. А оскільки зима видалася холодною, то незручності львів’яни відчувають майже постійно. До сажі також додається неприємний запах, – жаліються мешканці.

«Сморід (дуже неприємний запах повітря) настільки концентрований, що викликає сильне сльозолиття (особливо у дітей) та затруднює дихання. Чорна сажа осідає в наших легенях (адже ми дихаємо цим забрудненим повітрям), а також випадає на різні поверхні, забруднюючи наші помешкання та довкілля. Про ступінь концентрації цієї сажі в повітрі можна судити із зміни кольору снігу в ботанічному саду з білого на темно-сірий та зміни кольору деяких зовнішніх елементів наших квартир», – описують проблему мешканці.

У Львівському національному університеті свою причетність до опадів із сажі й визнають, і ні. За інформацією прес-служби університету, у 2015 році приміщення котельні віддали в оренду ТзОВ «АТ Західенерго». 2015 року ТзОВ «АТ Західенерго» переобладнало котельню, також провело капітальний ремонт, встановило нові твердопаливні котли.

«АТ Західенерго» повідомило, що для опалення у котельні використовують паливні брикети з деревних відходів, дрова з листяних порід та соняшникові палети, які є екологічно чистими і пройшли усі необхідні випробування. За інформацією орендаря, усі характеристики роботи котельні затверджені Декларацією про готовність об’єкта до експлуатації. ТзОВ «АТ Західенерго» запевняє, що робота котельні з усім наявним обладнанням пройшла відповідні перевірки у ДП «Укрдержекспертиза», – йдеться у відповіді університету на запит «Львівської газети».

Що більше, посилаючись на інформацію орендаря, в університеті запевнили, що лабораторія «Центр ЛТД» проводила дослідження повітря населених місць. Згідно із висновками від 30 листопада 2016 року, в роботі котельні не виявлено жодних порушень.

Однак у це мешканці не вірять. За останні два місяці вони більше ніж десять разів зверталися зі скаргами на «гарячу лінію» міста. Але оскільки контроль за забрудненням атмосферного повітря не компетенція міської ради, допомогти у мерії їм не можуть.

Минулого тижня мешканці звернулися колективним листом до Державної екологічної інспеції у Львівській області. Мешканці просять роз’яснити, чи має котельня відповідні дозволи, а також «негайно припинити експлуатацію твердопаливних котлів до запровадження технологій чи встановлення додаткового обладнання (фільтрів), які б унеможливили викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин, які шкодять здоров’ю людини та навколишньому середовищу».

«Ми отримали скаргу, підготували документи й скеровуємо їх у Держекоінспекцію України в Києві, як цього вимагає чинне законодавство», – відповів у коментарі «Львівській газеті» начальник Державної екологічної інспекції у Львівській області Микола Маланич.

Щоправда, коли ж вдасться здійснити реальні заміри викидів котельні у повітря, екологи не знають. За словами Миколи Маланича, з першого січня, після змін до законодавства, їхні повноваження суттєво обмежили. Тепер навіть для проведення планової перевірки потрібен наказ із Києва.

«У цій ситуації ми повинні отримати дозвіл на проведення позапланової перевірки. Лише тоді ми зможемо провести заміри викидів. Інакше наші дії суперечитимуть законодавству. Звернення у Києві можуть розглянути через кілька днів а можуть зволікати і більше місяця через завантаженість», – розповідає Микола Маланич.

Якщо викиди котлів перевищуватимуть допустимі Держекоінспекція видасть власникам припис та подасть позовну заяву до суду. Однак, коли це буде, там сказати не беруться.