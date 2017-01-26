Під Києвом накрили велику нарколабораторію з “товаром” на півмільйона гривень

У місті Васильків правоохоронці виявили в квартирі місцевого жителя нарколабораторію, де виготовлялися наркотичні та психотропні засоби, повідомляє ГУ НП Київської області.

Обшук в квартирі 27-річного чоловіка поліцейські провели 25 січня. Правоохоронці вилучили понад 200 грамів амфетаміну та 3 кілограми подрібненої марихуани, а також лабораторне обладнання для виготовлення наркотичних і психотропних речовин. Вартість вилучених наркотичних і психотропних речовин за цінами “чорного ринку” становить понад півмільйона гривень.

Також оперативники з’ясували, що зловмисник в квартирі влаштував наркопритон. Він пускав туди інших людей для вживання і виготовлення наркотиків.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.