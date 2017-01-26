На Львівщині польська фірма збудує сміттєспалювальний завод

Президент польської фірми EKOWAT Sp. z o.o Адам Камінські з міським головою Червонограда Андрієм Залівським підписали меморандум щодо отримання дозволу на будівництво заводу з утилізації твердих побутових відходів шляхом спалювання.

Про це повідомляє прес-служба Червоноградської міськради.

Зазначається, що сторони погодили як варiант можливiсть розмiщення заводу з утилiзацiї вiдходiв на територiї Червоноградського заводу залiзобетонних виробів.

Експерти EKOWAT Sp. z o.o розроблятимуть проект об’єкта та повністю профінансують його будівництво.Остаточну угоду сторони планують підписати вже за півроку.