На Львівщині паспортизують всі об’єкти культурної спадщини

В області діє програма “Охорони та збереження культурної спадщини”. Затверджена вона на три роки. Торік у межах програми охопили шість районів Львівщини та три міста обласного значення. Відтак, вдалося паспортизувати культурні пам’ятки у Сокальському, Жовківському та Яворівському районах.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Нині в області формують програми на 2017 рік. Районні адміністрації повинні затвердити відповідні рішення і передбачити кошти на виготовлення паспортів та облікових карток для пам’яток культурної спадщини. Крім цього, районні адміністрації впродовж року мають провести інвентаризацію пам’яток Львівщини, аби визначити їх технічний стан. А в подальшому виготовити проектно-кошторисну документацію і передбачати кошти на реставрацію аварійних об’єктів.