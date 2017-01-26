На Львівщині двоє молодиків розгромили битами кафе і побили його працівницю

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За попередніми оцінками, сума заподіяних збитків становить понад 5 тисяч гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

До Самбірського відділу поліції 25 січня звернулася 45-річна жителька міста Новий Калинів. Вона повідомила, що двоє невідомих, озброєних бейсбольними битами, вчинили дебош у кафе-барі, де вона працює.

Група реагування патрульної поліції, прибувши на місце події, встановила особи зловмисників. Ними виявилися двоє 28-річних місцевих мешканців. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, хулігани заподіяли заявниці тілесні ушкодження та битами потрощили меблі у барі. За попередніми оцінками, матеріальні збитки становлять понад 5 тисяч гривень.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Правоохоронці проводять досудове розслідування, встановлюються обставини скоєння злочину.