На 88-му році життя відійшов у вічність боєць ОУН-УПА Василь Зварич

Поховають Василя Зварича сьогодні на Личаківському цвинтарі

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

На 88-му році життя відійшов у вічність учасник визвольних змагань, член братства ОУН-УПА Василь Зварич. Чин похорону відбудеться сьогодні, о 12.00, за адресою: вул. Б.Лепкого, 6, кв. 8. Опісля бійця ОУН-УПА поховають на Личаківському цвинтарі.

Громада міста Львова співчуває близьким і рідним, друзям та побратимам загиблого.

Василь Зварич (28.11.1929 – 24.01.2017) – учасник визвольних змагань, член братства ОУН-УПА. До кінця своїх днів боровся за Соборну і Незалежну Україну.