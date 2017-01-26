Міністр оборони розказав, скільки на сьогодні прийнято контрактників та резервістів

Протягом минулого року на військову службу за контрактом записались близько 70 тис. українських військових.

Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак на засіданні Комітету реформ Міністерства оборони України.

“Протягом 2016 року на військову службу за контрактом прийнято біля 70 тисяч осіб”, – сказав міністр.

Крім того, з його слів, вже створений оперативний резерв, який налічує 100 тис. військових. “Це люди, які абсолютно є вмотивовані, підготовленими, мають бойовий досвід”, – зазначив Полторак.