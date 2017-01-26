Медицину катастроф повинен очолити Володимир Похмурський, – рішення конкурсної комісії

На посаду генерального директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» конкурсна комісія підтримала кандидатуру Володимира Похмурського.

Таке рішення ухвали у четвер, 26 січня.

За кандидатуру Володимира Похмурського члени конкурсної комісії проголосували одноголосно. Відтак його рекомендуватимуть затвердити на сесії Львівської облради 31 січня.

Представляючи власну програму розвитку закладу, Володимир Похмурський наголосив на таких основних завданнях: порозуміння з колективом, матеріально-технічне забезпечення та підвищення рівня кваліфікації працівників.

«Я пропоную дорожню карту тих кроків, за якими рухатимемося вперед і зробимо все,щоб був хороший результат», – зазначив Володимир Похмурський.

З біографічної довідки:

Похмурський Володимир Васильович

Народився 29 березня 1965 року у м. Львові.

У 1982-1988 рр. навчався у Львівському державному медичному інституті, в часі навчання працював санітаром, медбратом, фельдшером у травмпункті №2 8 МКЛ м. Львова. Після проходження інтернатури у лікарні швидкої медичної допомоги у 1989 році здобув фах хірурга і працював там до 2012 року: спочатку черговим лікарем, потім ординатором, відповідальним хірургом, а з 2008, уже в якості доцента кафедри хірургіїї ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького (за сумісництвом) – куратором 1 хірургічного відділення ЛШМД та Центру торако-абдомінальної травми. Пройшов спеціалізацію з торакальної хірургії та онкохірургії. Неодноразово стажувався у закордонних клініках, був членом провідних європейських фахових асоціацій.

У 1999 році закінчив навчання у заочній аспірантурі і захистив кандидатську дисертацію «Черезшкірне черезпечінкове дренування жовчних шляхів при механічній жовтяниці».

У 2012 році отримав запрошення очолити Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. За короткий час роботи на Прикарпатті вдалося організувати потужну дієву структуру, налагодити якісне підвищення фахової кваліфікації, значно оновити матеріально-технічну базу, почати створення центральної оперативної диспетчерської. За неповних два роки працівниками Центру виконано понад 70 успішних догоспітальних реанімацій за сучасними міжнародними заавансованими протоколами. Залучено понад 9 млн. грн. благодійних коштів. Налагоджено ефективну міжнародну співпрацю. Організовано низку міжнародних конференцій і навчань.

Одружений. Має сина.