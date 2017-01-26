Львівські патрульні затримали псевдоволонтера

30-річний чоловік приїхав “волонтерити” до Львова з Черкащини

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

Учора на службу 102 надійшов виклик про те, що на вулиці Шевченка, біля одного з супермаркетів, жебракує чоловік.

Інспектори прибули на місце та помітили громадянина у яскравій формі, який збирає гроші.

Під час перевірки документів він стверджував, що працює волонтером, та надав посвідчення, яке того ж дня і отримав. Сам приїхав з Черкаської області. Патрульні перевірили решту документів, які були у нього з собою. Вони з’ясували, що чоловік проводить дану діяльність незаконно.

30-ти річного чоловіка доставили до Шевченківського відділу поліції, де справу передали слідчим.