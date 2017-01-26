Львівські патрульні допомогли 86-річному дідусеві, який зламав ногу і перебував сам у квартирі (відео)

Завдяки патрульним вдалося надати медичну допомогу чоловікові

Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

У ніч на 26 січня патрульні отримали виклик на вулицю Тернопільську, від мешканки багатоповерхівки.

Жінка повідомила, що із сусіднього під‘їзду лунають крики про допомогу. Інспектори приїхали за лічені хвилини, їх зустріла заявниця і вказала звідки просять допомоги. Двері ніхто не відчиняв. Патрульні спочатку намагалися піднятися через дашок під‘їзду і заглянути у квартиру на другому поверсі, а тоді через балкон сусідів перебралися на балкон квартири, звідки кричав про допомогу чоловік.

Патрульні побачили на підлозі 86-річного чоловіка. Інспектори одразу відкрили двері медикам. Вони діагностували перелом. Полісмени допомогли винести чоловіка до карети швидкої допомоги. У чоловіка є син, з яким на жаль не вдалося зв’язатися.