ЛКП «Лев» дослідило підозрілу рожеву речовину, розлиту на вулицях Львова

ЛКП «Лев» отримало результати хіміко-токсикологічного та біотоксикологічного дослідження зразків рожевої речовини, забраної на вулицях Львова. Нагадуємо, у соцмережах неодноразово висловлювалась підозра, що ця речовина – розкидана отрута для собак.

«Для перевірки цього факту зразок такої речовини до ЛКП «Лев» доставив мешканець міста, і ми передали його на дослідження на кафедру нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького», – розповіли в ЛКП «Лев».

Як зазначено у протоколі дослідження, надана рідина мала «характерний аромат винних матеріалів». За результатами комплексного хіміко-токсикологічного та біотоксикологічного дослідження встановлено, що речовина нетоксична і «за характерними якісними реакціями являє собою залишки виноматеріалу червоних марок вин» (детальніше у вкладеному документі).

«Також на кафедрі нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Львівського нацуніверситету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького зазначають, що таблетки ізоніазиду (а саме такі підозри неодноразово висловлювались у соцмережах щодо рожевих слідів на снігу), при розчиненні у воді та при контакті зі снігом не дають рожевого кольору.

Щодо випарів ізоніазиду, отруєння и опіків тварини відбутися не може. Як пояснюють експерти кафедри, «для цього потрібно тварину занурити в концентрований розчин цієї речовини»», – повідомили в ЛКП «Лев».

Додамо, що ЛКП «Лев» подав ще два взірці матеріалу на дослідження та очікує на результати. Один з цих взірців доставлений Патрульною поліцією, інший самостійно відібраний у вказаному мешканцями місці.