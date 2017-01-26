Клієнти ПриватБанку оформлятимуть розстрочку через Facebook. Для цього банк запускає новий бот-сервіс @payparts.

За його допомогою користувачі популярної соцмережі можуть оформити бажану суму в кредит, а також знайти товари, на які діє програма безпроцентної розстрочки «Оплата частинами».

«Розстрочку на оплату будь-яких покупок тепер можна оформити за хвилину без паперів і необхідності відвідувати відділення банку», – говорить керівник бізнесу з роботи з торговельними підприємствами ПриватБанку Євген Васильцов.

Новий сервіс банку доступний всім власникам платіжних карток ПриватБанку. Для використання бота достатньо перейти за посиланням https://www.messenger.com/t/payparts або набрати у пошуку @payparts. Також бот дозволить клієнтам банку дізнатися про доступний ліміт використання сервісів розстрочки «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка», отримувати новини про вигідні пропозиції торговельних мереж.

ПриватБанк – перший український банк, який запустив сервіс оформлення кредиту та отримання інформації за кредитними договорами в чаті месенджера Facebook. Щоб отримати бажану суму в кредит, досить зазначити в боті свій фінансовий номер телефону, підтвердити через SMS-пароль, далі зазначити суму та останні 4 цифри номера картки, на яку будуть зараховуватися гроші.