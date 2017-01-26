Голова ЛОДА закликав активістів не перекривати вулиці Львова

Мешканці Львова звернулися до голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки з проханням втрутитися в ситуацію з вивозом сміття та наміром міської влади створити сортувально-пресувальні лінії в межах міста. Про це говорили на зустрічі в ЛОДА.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

У першу чергу очільник області попросив активістів не перекривати вулиці Львова, протестуючи проти створення сортувально-пресувальних ліній, оскільки це може завдати чимало клопотів львів’янам.

У ході зустрічі домовилися створити робочу групу з представників Рясного, Рясного – 2, Руської Рясної та влади для ефективнішої комунікації.

Крім того, Олег Синютка повідомив, що сміття з міста вже почали вивозити і до кінця тижня цей процес має бути завершений. “Учора рішення обласної комісії ТЕБ і НС було – 7 днів (до наступного вівторка), але так виглядає, що на вихідні маємо почистити і вивезти сміття”, – наголосив очільник області.