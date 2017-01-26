Близько 9 млн грн – на соціальну інфраструктуру Перемишлянщини

У Перемишлянському районі у 2016 році використали на будівництво об’єктів соціальної інфраструктури майже 9 млн грн.

На цьому сьогодні, 26 січня, наголосив голова Перемишлянської райдержадміністрації Володимир Танчин під час свого звіту перед громадою, інформує прес-служба ЛОДА.

За його словами, за кошти державного фонду регіонального розвитку реалізували 2 проекти на загальну суму 1 млн 974 тис грн: реконструкція покрівлі поліклініки Перемишлянської ЦРЛ та комплексу будівель (військкомат) у м. Перемишляни.

Із бюджету розвитку обласного бюджету спрямували 1 млн 467 тис грн на встановлення 254 вікон та 9 дверей у НВК “Середня загальноосвітня школа – гімназія”, м. Перемишляни.

Слід зазначити, що на території району минулоріч реалізували 9 мікропроектів місцевого розвитку на загальну суму 1 млн 936 тис грн. Зокрема, відремонтували народні доми в с. Під’ярків, с. Болотня, м. Бібрка, реконструювали вуличне освітлення та облаштували дитячі майданчики в с. В. Глібовичі та м. Перемишляни.

Крім того, за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток регіону виконали 18 проектів на загальну суму 3 млн 412 тис грн. Як повідомив голова РДА, за ці кошти придбали обладнання для 8 дитячих майданчиків, реконструювали водопровідну мережу в м. Бібрка і дах народного дому в с. Лагодів. Також здійснили заходи з енергозбереження у ДНЗ “Сонечко” м. Перемишляни та у Перемишлянській ЗОШ І-ІІ ст. №2 ім. О. Ковча.