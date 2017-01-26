Бездомні собаки напали на дитину в Харківській області

У Лозовій Харківської області учня 4-го класу покусали бездомні собаки. Як повідомив заступник мера міста Юрій Кушнір, відразу три бродячі собаки напали на дитину, коли вона йшла на навчання.

На щастя, недалеко виявилися дорослі, які захистили хлопчика і прогнали тварин. За словами чиновника, школяра відвезли до лікарні, медики оцінюють його стан як задовільний — після сутички з собаками у дитини залишилися синці та подряпини.

Директор школи №11 Валерій Бережний, в якій навчається потерпілий, запевнив, що хлопчик спокійний і навряд чи міг спровокувати чотирилапих на агресивну поведінку. Лозівські чиновники запевняють: про бродячих тварин чули й обіцяють більше уваги приділяти цій проблемі. У мерії повідомляють, що разом з волонтерами будуть відловлювати і стерилізувати бродяжок. Гроші на операції планують виділити з держказни, пише segodnya.ua.